التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن المديران الفنيان لفريقي نيوكاسل يونايتد وبورنموث، التشكيل الرسمي للقاء الذي سيقام بعد قليل على ملعب سانت جيمس بارك في أولى مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام بورنموث

تشكيل بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد

ويدخل نيوكاسل يونايتد المباراة، وهو منتشي بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات سواء الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس رابطة المحترفين أو كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما وضع نيوكاسل في المركز الرابع لبطولة الدوري الإنجليزي وهو المركز المؤهل لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل ويعد الهدف الرئيسي للماكبيث هذا الموسم.



على الجانب الآخر يمر أيضا فريق بورنموث، بحالة طيبة حيث يحتل المركز الثامن وبفارق أربعة نقاط فقط عن المركز الرابع وبالتالي فإن الفريق يقاتل من أجل التواجد بين الكبار هذا الموسم خلال المباريات القادمة.

التقى نيوكاسل يونايتد مع بورنموث في 28 مباراة عبر تاريخهما في الدوري الانجليزي، وحقق نيوكاسل الفوز في 14 مباراة، بينما فاز بورنموث في ثمانية مباريات، وتعادل الفريقين في 6 مباريات.

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