نيوكاسل يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق نيوكاسل يونايتد علي وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

مباراة نيوكاسيل وولفرهامبتون

وسجل الهدف الأول والثاني لصالح فريق نيوكاسل إيزاك في الدقيقة 34 و57، بينما نجح جوردون من احراز الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وسجل فريق وولفرهامبتون في الدقيقة 81 عن طريق بوينو قبل ان يتم الغاءه عقب العودة لتقنية الـvar.



تشكيل نيوكاسل

تشكيل وولفرهامبتون

ترتيب نيوكاسل وولفرهامبتون

وبتلك النتيجة يحتل فريق نيوكاسل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.

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