السبت 18 يناير 2025
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سياسة

قيادي ناصري: وقف إطلاق النار بغزة ليس بديلًا عن التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على  اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارًا للدبلوماسية المصرية وخطوة مهمة نحو إنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني الذى يتعرض للإبادة والتجويع ومنع سبل الحياة عنه بسبب تمسكه بترابة الوطنى.

 

مصر ركيزة أساسية للسلام فى المنطقة

 

وأكد جلال، أن نجاح دور مصر في قيادة المفاوضات مع الوسطاء قطر والولايات المتحدة، وإقناع جميع الأطراف بالموافقة على الاتفاق يؤكد مجددًا دور مصر التاريخي كركيزة أساسية للسلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق تعكس حنكة دبلوماسية مصرية فريدة،و يؤكد قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاحتياجات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضمن عودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على الترتيبات الأمنية اللازمة.

الاتفاق يمثل نقطة تحول استراتيجية 

وأوضح أن الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه في 19 يناير 2025 يمثل نقطة تحول استراتيجية، مشيرا إلى أنه يتضمن ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين، وتمهد الطريق نحو حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، لكنه أكد أنه يجب أن يكون بداية لمسار أشمل نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية 

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار، رغم أهميته القصوى، لا يجب أن يكون بديلًا عن التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة البناء على هذا النجاح للدفع نحو مفاوضات جادة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة خاصة وأن قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 242، تؤكد على عدم شرعية الاحتلال وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967،
 

التزامًا ثابتًا بقضية الشعب الفلسطيني

 

وتابع إن الدور المصري في القضية يعكس التزامًا ثابتًا بقضية الشعب الفلسطيني كونه قضية القضايا العربية "كما وصفها الرئيس السيسي"، وأن القاهرة لن تتوانى عن مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف العدوان وتحقيق التهدئة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم هذه المبادرات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكثافة والتأكيد على الالتزام ببنود الهدنة

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اتفاق الهدنة غزة إسرائيل القضية الفلسطينية التسوية الشاملة

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