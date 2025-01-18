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أخبار مصر

15 معلومة ترصد ساعات الحسم لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة غدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

جرى الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة اعتبارا من الساعة 8 ونصف بتوقيت غزة غدا الأحد 19 يناير 2025.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مباحثات بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة كالتالي:

- شهد اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات

- الغرفة ضمت ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.

- وفد من السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي من الجيش وجهاز الشاباك يناقشان في القاهرة آليات تنفيذ اتفاق الهدنة والخاص بفتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية.

- تم الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة

- تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم يتم تلبية المطالب الأمنية

- أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم السبت أن الحكومة صدقت على صفقة إعادة المحتجزين واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

- قال مجلس الوزراء في بيان إن اتفاق الإفراج عن المحتجزين سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

- في 15 يناير الجاري توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 15 شهرا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع النطاق في قطاع غزة.

-  الاتفاق تم بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة ويتضمن وقفا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين.

- وقف إطلاق النار يبدأ الاتفاق بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

- يتضمن الاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس حيث يتم الإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

- يسمح الاتفاق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك الغذاء والدواء لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين

- بذلت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهود وساطة مكثفة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين.

 

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