وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر استعدادا لإنفاذ المساعدات إلى غزة

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بتكثيف جهود غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى، والتى تعمل على مدار الساعة لتنسيق إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي كفاءة وقدرة الهلال الاحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

وأكدت أن الهلال الأحمر بكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية يعمل منذ بداية الحرب علي غزة ولم يتوقف عن التنسيق مع كافة الشركاء والجهات المحلية والدولية لادخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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