خبير استراتيجى: التاريخ خير شاهد على جرائم إسرائيل ضد أطفال غزة

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى، إن المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، وخاصة الأطفال، مسلسل لا ينتهى، ولعل ما أعلنه مكتب اليونسيف بأن 15 ألف طفل استشهدوا على أيدي الكيان الصهيوني بمعدل 15 طفلا يوميا، يكشف بشاعة هذا الكيان الصهيوني، موضحا أن القتل الممنهج جزء من العقيدة الصهيونية المتعطشة دائمًا للدماء، والتى يتشبع بها أعضاء حكومة نتنياهو.

فضيحة مدوية للمجتمع الدولى

وأوضح رفعت سيد أحمد فى تصريح لـ"فيتو"، أن استهداف مدارس الأطفال والمستشفيات التى تعالج الأطفال رفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان مع انتشار جثامين عشرات الشهداء فى شوارع مدينة غزة واستهداف المدنيين والأطفال، فضيحة مدوية للمجتمع الدولى الذى يصم الآذان ويغض الأبصار عن تلك الجرائم.



التاريخ خير شاهد على المجازر الإسرائيلية

وأشار رفعت سيد أحمد، إلى أن التاريخ خير شاهد على المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وبصفة خاصة الأطفال، موضحا أن واقعة محمد الدرة ما زالت خير شاهد على هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ عام 1948.



وأكد أن الجرائم الإسرائيلية تتصاعد بسبب الانحياز الواضح والمفضوح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لدعم إسرائيل والدفاع عنها، بل التصدى لأى محاولات لإدانتها فى مجلس الأمن، أو تحريك أى دعوى ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين، لافتا إلى أن الكيان الصهيونى ارتكب أكثر من 50 مجزرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى رصدها التاريخ الأسود لهذا الكيان، وتدل على دمويته وسوء أخلاقيات جيشه.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 35 طفلا فلسطينيا استشهدوا يوميا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح: "هذا يعني استشهاد 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".

من ناحيتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن نحو 15 طفلا أصيبوا يوميا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة نتيجة أسلحة متفجرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة خلال 2024.

وذكرت الأونروا أن "نحو 475 طفلا كل شهر، أو 15 طفلا يوميا، أصيبوا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، تشمل جروحا خطيرة في الأطراف وضعفا في السمع، نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة بقطاع غزة خلال.

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