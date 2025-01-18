السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرع يستقبل وفدا رفيعا من جامعة الدول العربية في دمشق (صور)

السفير حسام زكى والشرع،
السفير حسام زكى والشرع، فيتو

 استقبل قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع، وفد جامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.

الاجتماع الوزاري العربي

 وشارك في اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ومن المعروف أن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم 12 يناير، أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254، الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية.

أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية

وشدد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

 

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع

 كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

أحمد الشرع يطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة والالتزام باتفاق 1974

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية الجامعة العربية أحمد الشرع وفد جامعة الدول العربية حسام زكى السفير حسام زكى جامعة الدول العربية

مواد متعلقة

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

أحمد الشرع يطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة والالتزام باتفاق 1974

أحمد الشرع يطالب بتغليب حالة التسامح في سوريا لبناء الدولة

أحمد الشرع لمجموعة نشطاء: الثورة صفتها الهيجان وعقل الثائر لا يبني دولة
ads

الأكثر قراءة

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

الأهلي يسعى لإقناع كولر بصفقة بن شرقي

الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لـ 16 فبراير

منوعات

المزيد

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

نصف مليون إسترليني أسبوعيا لهالاند.. أعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية