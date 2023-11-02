الخميس 02 نوفمبر 2023
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تدريبات عملية لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية

تدريبات عملية لطلاب
تدريبات عملية لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية،فيتو

 نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لكبرى فنادق الأقصر، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف، في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني، وذلك تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وم. فاطمة عبدالحميد، عضو هيئة التدريس المعاونة بالكلية، وكان في استقبالهم، نرمين عادل، من مكتب علاقات النزلاء، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

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وأوضح الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج خدمات فندقية، أن التدريب بدأ بالتعريف بقطاع المكاتب الأمامية، والحجز وعلاقات النزلاء، ومهام مكتب الاستقبال، ومناقشة مدى استخدام فنادق الأقصر، لتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وسلبيات و إيجابيات استخدامها.

وأضاف آدم، أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على إجراءات العمل داخل الغرف الفندقية، وكيفية التعامل وتجهيز الغرف الفندقية للنزيل، والإجراءات التي تتم في الغرفة عقب مغادرته، والتعرف على ما يتم تقديمه للنوعيات المختلفة للنزلاء داخل الغرف مثل نزلاء ال VIP، كما تعرفوا على الفرق بين الغرف الجونيور سويت، ورويال سويت، والفيلا روم، (deluxe room، executive room)، وكذا التعرف على إجراءات العمل داخل المطاعم الإيطالية والصينية والشرقي والكبابجي.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر لإدارة فندق جولي فيل، وعلى رأسهم السيد جمال سمير، المدير العام، على حسن التعاون والاستقبال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك مع إدارة الفندق.

 

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