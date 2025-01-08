الأربعاء 08 يناير 2025
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سياسة

"أزمة المهنية في الإعلام العربي والدولي" ندوة بالحزب المصري الديمقراطي

ندوة المصرى الديمقراطى،
ندوة المصرى الديمقراطى، فيتو

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، ندوة بعنوان «أزمة المهنية تحاصر الإعلام العربي والدولي..من طوفان الأقصى إلى سقوط الأسد» فى تمام  الساعة السادسة مساء يوم الأحد القادم  الموافق 12 يناير 2025 بمقر الحزب في منطقة وسط البلد بالقاهرة .

 

 

المتحدثون في الندوة 

وأكدت الكاتبة منى الشماخ، الأمين المساعد للحزب المصرى الديمقراطى، أمين الإعلام، أن الندوة سوف تستضيف عدد من المتخصصين منهم الدكتور  ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي، الإعلامي والكاتب الصحفي/ حسين عبد الغني، الإعلامي والكاتب الصحفي/ سمير عمر، الدكتور/ محمد أحمد المخلافي، نائب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، الكاتب الصحفي/ محمد صلاح الزهار، مستشار المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، ويدير الندوة المهندس باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو اللجنة الاستشارية بالمنتدى الإستراتيجي.

 

 

محاور الندوة 

 

وتابعت: الندوة سوف تناقش عدد من المحاور المهمة على رأسها غياب المهنية عن رسالة الإعلام العربى والدولى منذ أحداث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى مرورا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة ضد الأطفال والنساء وكبار السن فى جرائم ضد الإنسانية حتى سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا. 
 

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