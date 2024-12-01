اتحاد شباب القاهرة بالمصري الديمقراطي ينظم ورشة تدريبية عن مهارات الخطاب العام

نظم اتحاد شباب القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة تدريبية بعنوان “مهارات الخطاب العام”، قدمها المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والبرلماني السابق.

محاور ورشة مهارات الخطاب العام

وأكدت منى الشماخ، الامين العام المساعد للإعلام أن الورشة تناولت العديد من الموضوعات، منها:

- أسس إعداد الخطابات العامة وتنظيم الأفكار.

- تقنيات الإقناع والتأثير الفعال في الجمهور من خلال بناء المصداقية واستخدام المواقف المؤثرة لتعميق التأثير في المستمعين.

- أهمية لغة الجسد ونبرة الصوت في إيصال الرسائل بفاعلية.

تضمنت الورشة كذلك تدريبًا عمليًّا لإعداد وتقديم الخطاب قام به كل متدرب على حده أمام الحضور، وثم تحليل الأداء وتقديم ملاحظات تفصيلية من المدرب والحاضرين.

وأشاد المشاركون بالطابع العملي والتفاعلي للورشة، معبرين عن استفادتهم في تطوير قدراتهم على التواصل والإقناع.

وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات مشاركة على جميع المتدربين.

يذكر أن اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب، قد عقد ندوة بالمقر المركزى بالقاهرة ضمن سلسلة ندوات التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

أهم محاور الندوة

تناول اللقاء عدد من المحاور الهامة من بينها: تطورات موقف القوى الدولية والإقليمية المختلفة والتفاوت في مواقف الدول في الاتحاد الأوروبي بين من تجرأ لتصعيد الخطاب نحو الانتقادات لجرائم الاحتلال ومن اتبع منهجية تبرير الاستمرار في الدعم المطلق بلا حساب لعمليات الاحتلال.

- دور الجاليات العربية والإسلامية في الخارج خاصة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقابل نفوذ جماعات الضغط الصهيونية في التعريف بالأحداث الحالية وحقيقة الصراع في الشرق الأوسط تاريخيًّا، وكشف منهجية الهروب للإمام بتوسيع نطاق الحرب التي تتبعها الحكومة الحالية لدولة الاحتلال للتخلص من الضغوط الأمنية أو الاحتجاجات الشعبية في الداخل.

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