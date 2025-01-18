كنت من الناس اللي دايمًا بتشتكي. أي حاجة تحصل، صغيرة أو كبيرة، أقول: ليه يا رب؟ ليه أنا؟ كنت فاكر إن حياتي صعبة، وإن كل حاجة حواليا بتضايقني وربنا متخلي عني ومش حاسس بوجوده.

أنا كريم، شاب عادي جدًا. شغال شغل يمكن يكون بسيط في محل موبايلات، حياتي ما بين الشغل والبيت. وكنت دايمًا حاسس إني مظلوم، سواء في الشغل أو في البيت، وعمري ما فكرت أقول: شكرًا يا رب. لحد ما اليوم ده جه.

كان يوم جمعة، قررت أروح أقضي مشوار صغير في حي بعيد شوية عن منطقتنا. وأنا ماشي بالعربية، سمعت صوت انفجار الكاوتش. وقفت على جنب ونزلت علشان أبدله، لكن المفاجأة كانت إن الكاوتش الاحتياطي مخروم كمان.

الدنيا حر، والتليفون شحنه خلص، وأنا واقف في نص طريق بعيد. حاولت أشاور للعربيات اللي معدية، لكن محدش كان بيقف، طبيعي محدش يقف لحد غريب وخصوصًا ممكن يفتكروا أني عايز أعمل فيهم حاجة غلط.

لكن بعد حوالي ساعة، وقف راجل كبير، شكله بسيط جدًا، بعربية قديمة جدًا. نزل وسألني: ما لك يا ابني؟ حكيتله اللي حصل، وبدون تفكير قال: ما تقلقش، هنحلها.

فتح شنطة عربيته وطلع كاوتش احتياطي، وبدأ يركبه مكان الكاوتش اللي انفجر. حاولت أساعده لكنه كان مُصر يعمل كل حاجة بنفسه وكان رافض أني أتدخل بأي شكل، بالعكس كان مخليني أقعد في عربيته أريح بالعافية.

بعد ما خلص، شكرته، وقلتله: أساعدك إزاي؟ عايز كام؟ ابتسم وقال: يا ابني، لو ربنا بعتني ليك النهاردة علشان أساعدك، إزاي آخد منك حاجة؟ كلامه بالنسبة لي كان غريب بس دخل قلبي مجرد ما سمعته.

سألته: إزاي بتعمل كده؟ ده أنا ما عرفكش. رد عليّ بكلمات مش هنساها: الشكر مش بالكلام يا ابني، الشكر بالفعل. لما تحس إنك عندك نعمة، ساعد حد تاني يحس بيها.

الكلام ده لمس قلبي. وأنا ماشي بالعربية، بدأت أفكر في حياتي. عمري ما شكرت ربنا على النعم اللي عندي: إني عندي شغل، عندي صحة، عندي ناس بتحبني. دايمًا كنت باصص للناقص ومش شايف اللي موجود.

من اليوم ده، قررت أغير حياتي. كل يوم أصحى الصبح وأقول: شكرًا يا رب على يوم جديد. وكل ما تحصل حاجة كويسة، حتى لو صغيرة، أقول: شكرًا يا رب، حياتي فعلًا اختلفت من يومها وبدأت أحس حياتي أحسن، مش علشان ظروفي اتغيرت، لكن نظرتي أنا اللي اتغيرت!

الشكر مش بالكلام بس، الشكر بيبان في أفعالك. لما تساعد حد، لما تشارك نعمة من ربنا ليك مع غيرك، إنت كده بتقول: شكرًا يا رب، اتعلم تعيش حياة الشكر في حياتك، ويكون الشكر أهم درس بتعيش بيه، علشان ساعتها، هتشوف نعم كتير في حياتك يمكن مكنتش واخد بالك منها قبل كده.

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