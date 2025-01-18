السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 6

أبطال إقامة جبرية،
أبطال إقامة جبرية، فيتو

 ينتظر عشاق الدراما بفارغ الصبر موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل إقامة جبرية، حيث تصاعدت الأحداث بشكل مشوق ومثير في الحلقات السابقة، تاركة الجمهور في حالة من الترقب لاكتشاف ما سيحدث لاحقًا. 

وتعد هذه الحلقة محطة محورية في تطور الأحداث، إذ من المتوقع أن تكشف عن تفاصيل جديدة ومفاجآت تغير مسار القصة.

ستكون مسلسل إقامة جبرية الحلقة 6 متاحة للمشاهدين يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وسيتم عرضها على منصة Watch it.

 

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية 

 وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط. 

 مسلسل إقامة جبرية  بطولة  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

 

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

 تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقامة جبرية الفنانة صابرين هنا الزاهد ثراء جبيل عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية مسلسل إقامة جبرية محمد الشرنوبي موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 6

مواد متعلقة

موضوع عائلي 3 الحلقة 7، عبلة تفاجئ إبراهيم في منزله أثناء وجود زوجته

حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7

عرض الحلقة 7 و8 من مسلسل موضوع عائلي 3 الليلة

في العيد القومي لأسوان، فنانون ومثقفون من بلاد الذهب

ads

الأكثر قراءة

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

الأهلي يسعى لإقناع كولر بصفقة بن شرقي

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لـ 16 فبراير

منوعات

المزيد

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

نصف مليون إسترليني أسبوعيا لهالاند.. أعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية