الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس جامعة بنها: نحرص علي تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب

جولة تفقدية بالمدينة
جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بكفر سعد

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بكفر سعد للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، رافقه الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية والتغذية.

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جامعة بنها،نحرص  على راحة الطلاب وتقديم الدعم لهم 
وخلال الجولة تفقد رئيس  جامعة  بنها عددًا من الغرف للتأكد من مستوى النظافة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب المقيمين بها، كما التقى ببعض طلاب المدينة واستمع لآرائهم حول الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب، وتقديم الدعم المعنوي، والنفسي لهم خاصة فى فترة الامتحانات، وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، لافتا إلي أن إدارة الجامعة تعمل بصفة مستمرة  على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب المغتربين المقيمين بها.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي

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