وكيل التعليم بدمياط يشرف على تسليم أوراق أسئلة امتحان العربي للشهادة الإعدادية

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالاشراف ميدانيًا على تسليم أوراق أسئلة امتحانات اللغة العربية من المطبعة السرية صباح اليوم وفي الساعات الأولى من فجر اليوم السبت الموافق 18 يناير 2025، ووسط متابعة دقيقة من ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهت المطبعة السرية من عملية تسليم مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية إلى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

رافقه خلال متابعة تسليم مظاريف الأسئلة قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى مندوبي اللجان الامتحانية ومسؤولي المطبعة السرية مما يؤكد حرص تعليم دمياط على انضباط العملية الامتحانية، وبناء علي تعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالعمل علي توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

عمارة يؤكد علي الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية

وأكد "عماره" أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة وصول مظاريف الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في الوقت المحدد وبشكل آمن، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل العمل.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وخطوط السير الدقيقة لنقل المظاريف، لضمان استلامها في اللجان الامتحانية بسلامة وفي وقت كافٍ قبل بدء الامتحانات.

وفي ختام متابعته، وجه "عماره" رسالة دعم وتحفيز لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، متمنيًا لهم النجاح والتفوق في أداء امتحاناتهم.

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