القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على "فريميفكا" و"بتروبافليفكا" في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

منطقة العملية العسكرية الخاصة

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة أيضا إن القوات الروسية هاجمت منشآت عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة ردا على هجوم أوكراني باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن سيطرة قواتها على بلدة سلافيانكا في دونيتسك، مشيرة إلى أنها واحدة من عدة بلدات تمكنت من السيطرة عليها، وهي شيفتشينكو، وبيشانوي، وأوكراينكا، وكلها في مقاطعة دونيتسك.

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