آمنة الطرابلسي: منتخب الإسكواش جاهز لبطولة العالم

الإسكواش، كشفت آمنة الطرابلسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإسكواش، عن جاهزية المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 15 ديسمبر الجاري بهونج كونج.

منتخب الإسكواش جاهز لبطولة العالم

وقال آمنة الطرابلسي: إن المنتخب الوطني جاهز للمشاركة في منافسات البطولة، وأن الهدف هو حصد كأس البطولة للرجال والسيدات، وأن المنافسة لن تكون سهلة.

وأوضحت آمنة الطرابلسي أن مشاركة لاعبي المنتخب في منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة والتي اختتمت منافساتها أمس لن تؤثر على المستوى البدني للاعبين، وأنه هناك جهاز طبي وفني على أعلى مستوى يجيد التعامل مع مثل تلك المواقف.

قائمة منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وتضم قائمة الرجال في البطولة كلًّا من: علي فرج - مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - مازن هشام.

أما قائمة السيدات فتضم كلًّا من: نور الشربيني - هانيا الحمامي - أمينة عرفي - روان العربي.

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