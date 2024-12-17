الأولمبية الدولية توثق تفوق مصر التاريخي في الإسكواش

الإسكواش، تنتظر رياضة الإسكواش حدثا تاريخيا يحدث لأول مرة، من خلال تسجيل أول ظهور لها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا.

وفي هذا السياق، نشر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية تقريرا يوضح أسباب تفوق اللاعبين المصريين وسيطرتهم على الألقاب العالمية في رياضة الإسكواش، وتضمن ما يلي:

تقرير اللجنة الأولمبية الدولية حول تفوق المصريين

وجود 5 لاعبين و5 لاعبات من مصر ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم، هو أكبر دليل على تفوق المصريين في لعبة الإسكواش.

منذ عام 2003، حقق اللاعبين المصريين 14 لقبا في بطولات العالم، من ضمنهم 4 ألقاب للمصنف الأول على العالم حاليا علي فرج.

وعلى مستوى السيدات، قدمت اللاعبات المصريات أداء رائع، فعلي الرغم من أن اللعبة لم تبدأ في الانتشار إلا منذ مطلع القرن العشرين، إلا أن الألقاب التسعة الأخيرة، كانت من نصيب رنيم الوليلي (لقب واحد) ونور الشربيني (7 ألقاب)، وحاملة اللقب حاليا نوران جوهر.

علي فرج ونور الشربيني، فيتو

ويتجلى هذا التفوق بشكل واضح في بطولة العالم للفرق التي تقام مرة كل عامين، حيث فازت مصر بالألقاب الأربعة الأخيرة على مستوى الرجال والسيدات.

ولسوء حظ المنافسين، فإن هذه السلالة الرياضية لا تُظهر أي علامة على التباطؤ أو التراجع في وقت قريب، والدليل فوز اللاعبين المصريين بألقاب كافة الفئات العمرية أولاد وبنات، من المرحلة العمرية تحت 11 عاما وحتى 19 عاما، وذلك في بطولة بريطانيا المفتوحة.

فيما يلي، نلقي نظرة عن كثب على تاريخ مصر في رياضة الإسكواش، ولاعبيها الأكثر شهرة، والأسباب الرئيسية وراء عقود من الهيمنة بينما تستعد الرياضة لأول ظهور أولمبي في لوس أنجلوس 2028.

رواد الإسكواش المصريين

تم إدخال لعبة الاسكواش إلى مصر لأول مرة بواسطة الجنود البريطانيين في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، حيث تم بناء أول ملاعب للعبة في القاهرة.

كان الدبلوماسي المصري عمرو بك أول من حمل مضرب الإسكواش عندما سافر إلى إنجلترا عام 1928، وفي عام 1933 أصبح أول لاعب غير إنجليزي يفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتي كانت بمثابة بطولة العالم في هذه الرياضة.

واستمر في الفوز بستة ألقاب في المجموع، مما جعله "أول لاعب اسكواش مهيمن حقًا في التاريخ"، وفقًا لرابطة الاسكواش الاحترافية.

وحمل عباءته الفائزين بالبطولة أربع مرات محمود الكريم وأبو طالب وإبراهيم أمين، الذين ضمنوا لمصر مكانة على قمة بطولة الاسكواش على مدى العقود القليلة التالية.

وقد أدى هذا النجاح المستمر إلى ازدهار شعبية هذه الرياضة في الداخل، واستثمارات حكومية ضخمة في مرافق الاسكواش في جميع أنحاء البلاد، مما جعل الرياضة في متناول جميع المصريين.

بداية ظهور الأسطورة المصرية أحمد برادة

ثم جاء عهد أحمد برادة، الذي كان أول من وضع عالم الإسكواش في حالة تأهب عندما وصل إلى نهائي بطولة الأهرام الدولية الأولى في عام 1996 بعد أن شارك ببطاقة دعوة ضد اللاعب العظيم جانشير خان.

وعلى خلفية أهرامات الجيزة، يُنسب إلى عروض برادة إلهام جيل من المواهب المحلية التي امتلكت الساحة الدولية.

أحمد برادة، فيتو

منذ عام 2000 فصاعدا، دخلت مصر وإنجلترا في معركة من أجل التفوق، حيث فاز عمرو شبانة ورامي عاشور بالعديد من ألقاب العالم.

وبعد عدة سنوات من احتلاله المركز الثاني، نجح محمد الشوربجي أخيرًا في الفوز باللقب العالمي في عام 2017 قبل أن يقرر اللعب تحت راية العلم الإنجليزي عام 2022.

والآن، وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، لا يزال قوة في هذه الرياضة، ويتنافس مع أحدث النجوم المصريين بما في ذلك فرج، وبطل العالم 2016 كريم عبد الجواد، والرجل الذي يُروج له باعتباره اللاعب العظيم القادم في مصر مصطفى عسل.

وفي منافسات السيدات، تسيطر الشربيني وجوهر وهانيا الحمامي على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف.

أمينة عرفي معجزة المستقبل في الإسكواش

كما ترقبوا أحدث المعجزات أمينة عرفي هذا الشهر، هزمت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا الحمامي لتفوز ببطولة سنغافورة المفتوحة لعام 2024 وتصبح أصغر لاعبة تفوز ببطولة PSA Tour على المستوى الذهبي، متجاوزة الرقم القياسي السابق للشربيني في سن 18 عامًا.

أمينة عرفي، فيتو

أسرار نجاح مصر في رياضة الاسكواش

هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء تألق مصر في رياضة الإسكواش:

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تضم رياضة الإسكواش المفضلة لدى المصريين 400 ملعب وأقل من 10 آلاف لاعب وللمقارنة، يوجد ما يقرب من 1.7 مليون لاعب في 3500 ملعب في الولايات المتحدة، بينما يوجد في إنجلترا حوالي 200 ألف لاعب.

ولكن كل لاعبي مصر الكبار يتمركزون في نحو عشرة أندية في القاهرة والإسكندرية وهذا من شأنه أن يوفر طريقًا جاهزًا إلى القمة للمواهب الشابة التي تحظى بفرصة اللعب ضد أبطالها ومدربيها ذوي المهارات العالية والتعلم منهم كل يوم وبعبارة بسيطة، فإن هؤلاء اللاعبين قريبون من العظمة.

الميزة الثالثة المحتملة التي يتمتع بها اللاعبون المصريون في العصر الحديث هي أسلوب لاعبيهم الفريد والمبتكر، والذي يزعم البعض أنه يجعل اللعبة أكثر إثارة للاهتمام.

في الأيام الخوالي، كان يتم تشجيع اللاعبين على المشاركة في مبادلات أطول وانتظار الفرصة المثالية لتنفيذ التسديدة النهائية. لكن الجيل الجديد من نجوم مصر يلعبون بأسلوب عدواني أقل تنظيمًا يتضمن محاولة خداع الخصم بتسديدات غير متوقعة وضربات معصم خادعة.

فرصة ذهبية لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس

العصر الذهبي لمصر في رياضة الاسكواش يجعل الظهور الأولمبي الوشيك لهذه الرياضة في لوس أنجلوس عام 2028 احتمالًا أكثر إثارة.

حتى الآن، جاءت أغلبية الميداليات الذهبية الأولمبية التسع التي حصلت عليها البلاد في رفع الأثقال.

ويمكن أن يؤدي إدراج رياضة الاسكواش إلى زيادة هذا العدد بسرعة، مما يعني أن هذه الألعاب لديها القدرة على جذب قلوب وعقول أكثر من 115 مليون شخص يدعمون رياضييهم في منازلهم.

وربما تكون العقبة الأكبر التي يتعين على نجوم مصر التغلب عليها هي الانضمام للمنتخب.

وإذا تمكن علي فرج صاحب الـ32 عاما ونور الشربيني (29 عاما) من إدارة أعباء العمل لديهما، فسوف يتنافسان مع نوران جوهر (27 عاما)، وهانيا الحمامي (24 عاما)، ومصطفى عسل (23 عاما)، وأمينة عرفي (17 عاما)، الذين من المرجح أن يكونوا في قمة عطائهم.

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