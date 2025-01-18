السبت 18 يناير 2025
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رياضة

غضب جماهير أهلي جدة ضد الإدارة يصل أبواب النادي: "كفاكم فشلا"

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

سادت حالة من الغضب بين  جماهير نادي اهلي جدة السعودي، بسبب سوء العمل الإداري في الموسم الحالي بعد التقارير التي أشارت إلى احتمالية إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وتعرض الأهلي لهزيمة قاتلة أمام الخلود، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 15 من دوري روشن، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية التي دامت 5 مباريات.


وقررت الإدارة وفقا للعديد من التقارير، التخلص من يايسله، والتفاوض مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، وهو ما فجر غضب جماهير النادي.

وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة تحمل لافتة وضعتها الجماهير على البوابة الرئيسية للنادي الأهلي، تعبيرا عن مشاعر الغضب من العمل الإداري.

وحملت اللافتة عبارة باللغة الإنجليزية تعني: "كفى فشلا.. ارحل"، في إشارة لسوء عمل الإدارة فيما يتعلق باتخاذ القرارات، وعدم إبرام صفقات قوية منذ بداية الموسم الجاري.

ويحظى يايسله بدعم جماهيري كبير للبقاء في منصبه، بعد المستوى المميز الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، بصرف النظر عن الهزيمة أمام الخلود.

يايسله تولى تدريب الأهلي في صيف عام 2023 حيث أعد الفريق للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية خلال الموسم الحالي والتأهل إلى دور ثمن النهائي إلا أنه فشل في التتويج بأي لقب مع تراجع النتائج محليا.

ووفقا لقناة "سكاي سبورتس" تحرك النادي الأهلي نحو التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم الصيف المقبل.

وأكدت مصادر  استمرار المحادثات بين النادي السعودي والمدرب الإيطالي من أجل إقناعه بقيادة الفريق بدءا من يونيو المقبل مع تعيين مدرب مؤقت خلفا للألماني ماتياس يايسله المدرب الحالي هو الإيطالي جابرييلي سيوفي المدرب السابق لأودينيزي وهيلاس فيرونا في بلاده.

وأضافت "سكاي سبورت" أنه من المنتظر وصول سيوفي إلى جدة خلال الأيام المقبلة لتوقيع عقد تدريبه الفريق حتى نهاية الموسم.

وتم الاتفاق أمس بين إدارة أهلي جدة وسيوفي على تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

جابرييل سيوفي،فيتو
جابرييل سيوفي،فيتو

ولم يقدم الأهلي أفضل مستوياته في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي بعدما جمع 26 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب بفارق 14 نقطة كاملة عن الهلال المتصدر.

 

وخطف فريق الخلود فوز صعب من أهلي جدة بهدف دون رد  خلال لقاء الفريقين  في الجولة الخامسة عشر من الموسم الجاري 2024 - 2025 لـ دوري روشن السعودي.

 

 

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