الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

أهلي جدة يقترب من الإعلان عن إقالة ماتياس وسيوفي البديل

ماتياس
ماتياس

 استقرت إدارة الأهلي السعودي بشكل كبير على  إقالة ماتياس يايسله بعد الخسارة الأخيرة أمام الخلود بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري روشن السعودي.


يايسله تولى تدريب الأهلي في صيف عام 2023 حيث أعد الفريق للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية خلال الموسم الحالي والتأهل إلى دور ثمن النهائي إلا أنه فشل في التتويج بأي لقب مع تراجع النتائج محليا.

ووفقا لقناة "سكاي سبورتس" تحرك النادي الأهلي نحو التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم الصيف المقبل.

 

وأكدت المصادر ذاتها استمرار المحادثات بين النادي العربي والإيطالي من أجل إقناعه بقيادة الفريق بدءا من يونيو المقبل مع تعيين مدرب مؤقت خلفا للألماني ماتياس يايسله المدرب الحالي هو الإيطالي جابرييلي سيوفي المدرب السابق لأودينيزي وهيلاس فيرونا في بلاده.

وأضافت "سكاي سبورت" أنه من المنتظر وصول سيوفي إلى جدة خلال الأيام المقبلة لتوقيع عقد تدريبه الفريق حتى نهاية الموسم.

وتم الاتفاق أمس بين إدارة أهلي جدة وسيوفي على تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

جابرييل سيوفي،فيتو
جابرييل سيوفي،فيتو

ولم يقدم الأهلي أفضل مستوياته في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي بعدما جمع 26 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب بفارق 14 نقطة كاملة عن الهلال المتصدر.

 

وخطف فريق الخلود فوز صعب من أهلي جدة بهدف دون رد  خلال لقاء الفريقين  في الجولة الخامسة عشر من الموسم الجاري 2024 - 2025 لدوري روشن السعودي.

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