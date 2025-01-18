خطة الكهرباء للاعتماد على الشمس والرياح في توليد الطاقة.. الوصول إلى 65% من حجم الاستهلاك بحلول 2040.. وتوفير 296 مليون دولار من تطوير محطات السد العالي

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك وفقًا لاستراتيجية الدولة الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، وذلك استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية التي وفرت فرصًا هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تستهدف زيادة قدراتها من الطاقات المتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث ستصل القدرات المولدة من الطاقة المتجددة إلى حوالي 12 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين بنهاية 2026.

خفض انبعاثات الكربون الناتج عن محطات توليد الكهرباء

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا الوصول إلى 20 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين في 2029، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وأوضح أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

إيقاف تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود التقليدي

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للرفع كفاءة استخدام الطاقة، حيث سيتم إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية، كما يجري العمل على تنفيذ استثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضًا في الانبعاثات يقدر بـ17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وقامت مصر مؤخرا بتنفيذ بنود برنامج نوفي، وتم إيقاف تشغيل محطتين من تلك المحطات، كما يجري العمل علي استغلال التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.

مشروع تطوير محطات توليد السد العالي

كما تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة لتطوير وإحلال المحولات لـمحطة كهرباء السد العالي لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى تحقيق وافر سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، فضلا عن زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.

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