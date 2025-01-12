الكهرباء: إيقاف تشغيل 5 آلاف ميجاوات من الطاقة التقليدية والاعتماد على مصادر جديدة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تدرك تمامًا خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لاسيما في الدول النامية، مشيرا إلي أن العالم معرض بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه.

خفض انبعاثات الكربون

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مصر ملتزمة بتقليل بصمتها الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ويجري دمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية وسياساتها المناخية، ويتم التركز حاليا على رفع كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا، مشيرًا إلى البرنامج الطموح (NWFE) والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضًا في الانبعاثات يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، ويجري استخدام التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.

المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

أشار الدكتور محمود عصمت إلى البرنامج الذى تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، ويجب علينا العمل معًا لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.

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