الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن 5 مناطق في نجع حمادي بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

​​​أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة على  مغذى قرية القمانة التابعة للوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

 

مناطق قطع الكهرباء بقنا 

وأكدت الوحدة المحلية فى بيان لها، انه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح  اليوم الثلاثاء  الموافق 14-1-2025 من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا.
 

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى هى “ سلاجة، عزبة حماد، البراهمة، أبو عمورى، الدومة ”،ولذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.
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فصل التيار الكهربي قنا قطع الكهرباء الكهرباء بقنا 2025

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