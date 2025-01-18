قضايا اليوم، أبرزها كروان مشاكل والمخرج محمد سامي ومقتل سائق الدرب الأحمر

تشهد المحاكم الجنائية والجنح اليوم السبت، عددا من القضايا الهامة التي أثارت الرأي العام مؤخرا، تلك التي نسردها في السطور التالية..

نظر محاكمة 37 متهما بقضية "خلية التجمع"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت محاكمة 37 متهما، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع".

وتم اتهام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية هي تنظيم "داعش"، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية وتهدد النظام العام في الدولة.

الحكم فى معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه سنة

وتصدر المحكمة الاقتصادية، حكمها في معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة إنجى حمادة، وتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة

وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي علي مدير مركز صيانة، وايضا محاكمة الأخيرة بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه.

واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.

كما استدعت النيابة أيضا مدير أعماله، ويدعى كريم باعتباره شاهدا على الواقعة، وهو من تدخل لفض المشاجرة بين سامي ومدير المركز.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.

وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها مما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

محاكمة 5 متهمين بقتل سائق الدرب الأحمر

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين بقتل سائق من أجل سرقته، وتعدوا عليه حتي فارق الحياة، ثم نقلوا جثته داخل سيارة موتى ودفنوه في أحد مقابر منطقة الخليفة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة قتل العمد والشروع في قتل آخر في منطقة الدرب الأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، أن المتهم الرئيسي اعترف بأنه عقب إخلاء سبيله في واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم اكتشف سرقة مبلغ مالي من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز زوجته ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة " مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتعدي عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالي بالاشتراك مع المجني عليه فقام المتهم باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض "سكين"، وذلك بالاشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة.

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