السبت 18 يناير 2025
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سياسة

الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل جلال الهريدي غدا

الراحل جلال الهريدي،
الراحل جلال الهريدي، فيتو

 يعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا، خلو مقعد الفريق جلال الهريدي، عضو المجلس المعين، رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية يوم 7 يناير الجاري.

إعلان خلو مقعد الراحل جلال الهريدي

ومن المقرر أن يشهد مجلس الشيوخ، عرض إخطار وزير الداخلية بوفاة الراحل جلال الهريدي، يعقبه نعي المجلس للراحل، ثم بعد ذلك إعلان خلو مقعده.

مصير مقعد الراحل جلال الهريدي

ومن الجدير بالذكر أن النائب الراحل جلال الهريدي، نائب معين بقرار من رئيس الجمهورية، ومن المتوقع ألا يتم شغل المقعد، نظرا لاقتراب موعد انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي، والمقرر في شهر يوليو المقبل.

وفاة الفريق جلال الهريدي

وبرحيل الفريق جلال الهريدي، وصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 12 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه في يوليو الماضي، النائب حمادة القرشي، عضو المجلس عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وفاة النائب عبد الخالق عياد 

وتوفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي.

حصيلة وفيات مجلس الشيوخ

وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كلا من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

ضوابط شغل المقعد الشاغر داخل مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

قانون مجلس الشيوخ 

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

لائحة مجلس الشيوخ

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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