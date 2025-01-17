أخبار الاقتصاد اليوم، 339 مليون دولار صادرات السكر خلال 10شهور، أسعار الدواجن واللحوم تواصل الارتفاع، الاستثمار: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تفتح سوقًا يضم 1.5 مليار مستهلك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

الحد الأقصى في قرض توصيل الغاز من البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي المصري عن الحد الأقصى لعملية تمويل قرض توصيل الغاز الطبيعي.

وأوضح مسئولون البنك الزراعي أن الحد الأقصى الممنوح للعملاء من خلال قرض توصيل الغاز الطبيعي هو 9555 جنيه للعميل.

واستحدث البنك الزراعي برنامجا تمويليا مخصصا لتمويل توصيل وتركيب الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية في إطار الدور التنموي الذي يقوم به البنك لتحقيق التنمية الريفية.

ارتفاع يصل لـ 51.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا؛ وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو اللحوم بين 4.5 جنيه و51.5 جنيه؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة اليوم

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 433.6 جنيه، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

تعرف علي أسعار الذهب اليوم الجمعة

استقرت أسعار سبائك الذهب في حركة تداولات اليوم الجمعه 17 يناير 2025، في الأسواق حيث بلغ سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 نحو 4945 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ والاستثمار الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث.

أسعار سبائك الذهب، فيتو

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي:

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أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 4945 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 12300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات بــ 49450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام بــ 494500 جنيهًا

الاستثمار: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تفتح سوقًا يضم 1.5 مليار مستهلك

أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقًا يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.

وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقًا لعروض كل دولة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل عقدتها لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اليوم ندوة بعنوان "التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI.

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025

سعر كيلو الفراخ اليوم، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، واصلت أسعار الفراخ الارتفاع في الأسواق، وإذ تراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الدواجن بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الجمعة 17 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 95.2 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعه الدوري برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج التابعة

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في مراحل المشروع وآخر المستجدات المتعلقة بتطوير هذه الصناعة الحيوية.

وأكد الوزير في بداية الاجتماع على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات خطة العمل ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

تابع المهندس محمد شيمي الموقف التشغيلي للمرحلة الأولى من مشروع التطوير والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا، وتشمل 3 مصانع جديدة (غزل 1، غزل 4، تحضيرات النسيج 1) بالإضافة إلى محطة الكهرباء الجديدة، وذلك بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث استعرض المعدلات الإنتاجية وحجم المبيعات محليا والصادرات التي تمثل غالبية الإنتاج إلى عدد من الأسواق الخارجية، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج

339 مليون دولار صادرات مصر من السكر خلال الـ 10 شهور الاولى من العام الماضى... واستقرار اسعار السكر بالسوق المحلى.. التموين تؤكد لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 %

كشفت تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان صادرات مصر من السكر جاءت بقيمة 339 مليون دولار خلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر من عام 2024ونسبة تراجع 19%.

تشهد اسعار السكر استقرار ملحوظا ، ويعد السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

أسعار السكر اليوم الجمعة

وسجل السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

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