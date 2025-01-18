يعتاد الكثير من الأشخاص على ترك الأدوية داخل الثلاجة لاستخدامها عدة مرات عند تكرار التعب منها المضاد الحيوي فمثلا عند شراء عبوة مضاد حيوي يقوم بعض المرضى باستخدام جزء منها وعند الشعور بتحسن واختفاء أعراض المرض لا يستكملون جرعة المضاد الحيوي كاملة وتترك لاستخدامها من جديد في حالة تكرار المرض.

الصحة تحذر من تخزين المضاد الحيوي

وحذرت وزارة الصحة من حدوث ذلك واستخدام نفس المضاد الحيوي العام الماضي لعلاج المرض الحالي

الصحة تحذر من تخزين المضاد الحيوي في الثلاجة واستخدامه من جديد

عند الشعور بالمرض يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة للمضاد الحيوي

كما حذرت وزارة الصحة من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة اخرى، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب عند الشعور بإعياء لتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب والجرعة المناسبة وأيضا المدة المحددة التي يجب تناول المضاد الحيوي فيها.

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من تبادل المضادات الحيوية بين الأشخاص، مشيرة إلى أنه ليس كل المضادات الحيوية مناسبة للجميع ويوجد فئات يجب أن تحصل على المضاد الحيوي تحت إشراف الطبيب

ونصحت هيئة الدواء المصرية بأنه في حالة الحمل أو الرضاعة أو وجود مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، يجب كتابة المضاد الحيوي المناسب وبالجرعة الصحيحة التي تضمن السلامة وفعالية العلاج.

وأكدت على ضرورة أن يكون المضاد الحيوي موصوف للمريض شخصيًا ولا يمكن أخذ مضاد حيوي موصوف لإنسان آخر حتى لو الأعراض متشابهة.

نصائح هيئة الدواء عند نسيان جرعة المضاد الحيوي

وقالت هيئة الدواء المصرية: "إذا تذكر المريض أنه نسي جرعة المضاد الحيوي في وقت قريب يجب تناولها عند تذكرها ثم استكمال باقي الجرعات في مواعيدها المعتادة".



استشارة الطبيب والصيدلي بشأن مواعيد تناول المضادات الحيوية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه إذا تذكر المريض جرعة المضاد الحيوي مع قرب تناول الجرعة التالية، يجب عليه ترك الجرعة التي فاتته وتناول الجرعة الجديدة في موعدها.



وحذرت من تناول جرعة مضاد حيوي إضافية لتعويض الجرعة التي نسيها المريض ونصحت بضرورة استشارة الصيدلي في حالة الخطأ في جرعات المضاد الحيوي.

وأكدت هيئة الدواء المصرية خطورة حدوث مقاومة المضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائي لها، حيث تعتبر مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم. ​​​



وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين. ​​​

تأثير عدم فاعلية المضادات الحيوية في الجسم

وكشفت عن تأثير عدم عمل المضادات الحيوية في الجسم بعد حدوث مقاومة للمضادات الحيوية:

1- فترات مرض أطول. ​​​

2- أمراض أكثر تعقيدا

3- المزيد من زيارات الطبيب. ​​​

4- استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة. ​​​

​​​وأكدت هيئة الدواء المصرية أن استخدام المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا أمر خاطئ

وأرجعت هيئة الدواء السبب في ذلك أن سبب الإنفلونزا فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​​

وأكدت هيئة الدواء أن المضادات الحيوية تستخدم معالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط. ​​

أشارت أنه لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​​

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