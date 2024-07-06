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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من تفاعل فيتامين الحديد مع هذه الأطعمة

فيتامين الحديد، فيتو
فيتامين الحديد، فيتو

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود تفاعلات دوائية بين أقراص الحديد التي يتم تناولها لعلاج الأنيميا وبين بعض الأدوية والأطعمة التي يتم تناولها يوميا.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه قد يصف الطبيب أقراص الحديد لعلاج الأنيميا حسب الحالة الصحية، وقد تحدث بعض التفاعلات الدوائية بين أقراص الحديد وبعض الأدوية أو الأطعمة، والتي يمكن أن تؤثر بالسلب على امتصاص الحديد؛ مما يقلل من الانتفاع منه.

نصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد

وقدمت هيئة الدواء المصرية عددا النصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد منها:

١- يفضل تناول الحديد على معدة فارغة ولكن قد يسبب ذلك تقلصات بالمعدة وغثيان ويمكن تناولها مع كمية قليلة من الطعام لتقليل هذه الأعراض.

 ٢- إذا اضطر الإنسان إلى تناول الحديد مع الطعام يفضل تناوله مع الجبن والزبادي والبيض والقهوة ويفضل تناول هذه الأطعمة والمشروبات بساعة أو قبلها بساعتين على الأقل.  

٣- لا يجب تناول أدوية الحموضة والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم مع أقراص الحديد في نفس التوقيت ويفضل الفصل بينهم بساعة أو ساعتين.

كانت وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لتجنب حدوث تفاعلات دوائية عند تناول فوار الحموضة خاصة وأن الكثير من المرضى الذين يعانون من الحموضة وارتجاع المريء يعتمدون بشكل كبير على استخدام فوار الحموضة.

تفاعلات الأدوية مع فوار الحموضة 

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.​

فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة

وأوضحت أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فاعليتها، مثل: مضادات الفطريات، ومنها "الاتراكونازول"​.

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