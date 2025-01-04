السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فاتورتها الاستيرادية 643.2 مليون دولار، هيئة الدواء تدعم توطين المثائل المحلية لمستحضرات استراتيجية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء،  وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة قد مثلت نسبة 5.56% كـ (عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ (قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.

وتابع أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنويًا، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.

 

 توطين المثائل المحلية لمستحضرات استراتيجية

 

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.

وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر، كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.

وتابع أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.

 

استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية

 

واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.

الصحة تطلق 137 قافلة طبية مجانية في أول شهر من 2025

ما هي مدة الشفاء من نزلات البرد؟ الصحة تجيب

وأوضح «الغمراوي» أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية.

 وشدد على حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان الفاتورة الاستيرادية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

وزير الصحة: مشروع مستشفى طنطا العام بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه

وزير الصحة: إطلاق مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لعلاج أمراض ضعف وفقدان الإبصار

ads

الأكثر قراءة

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

مصدر بالأهلي يكشف مستقبل كولر بعد الخسارة أمام بلوزداد

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية