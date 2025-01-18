تحت أنظار محمد عبد المنعم، ليل يحقق ريمونتادا مثيرة أمام نيس بالدوري الفرنسي

فاز فريق ليل علي نظيره نيس بهدفين مقابل هدف من المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي علي ملعب بيير موروا.

مباراة ليل ونيس

وأحرز سفيان ديوب هدف التقدم لصالح فريق نيس في الدقيقة 29 من الشوط الاول.

بينما أحرز ثنائية ليل هاكون ارثار وباقودي دياكيتي في الدقيقة 47 و62

وجلس محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر والمحترف في نيس الفرنسي على مقاعد بدلاء فريقه أمام ليل.

تشكيل نيس أمام ليل

موقف ليل ونيس

ويحتل فريق نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق ليل بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة.

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