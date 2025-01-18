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شبورة كثيفة وتحذير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 - 01 -2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


توقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15


حالة الطقس اليوم السبت، حذرت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا  بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.


وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.


ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد.

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3_ إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك.

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