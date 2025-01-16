الخميس 16 يناير 2025
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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر، تحذير من الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية في خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد، شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 17- 01- 2025 في محافظة الفيوم

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

 

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