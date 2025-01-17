الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل، معتدل بالقاهرة الكبرى، تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق، وصقيع بوسط سيناء، واضطراب بالملاحة في البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأيام المقبلة



حالة الطقس الاسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى،و على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد،دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:20:22

درجة الحرارة الصغرى:11:12

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:20

درجة الحرارة الصغرى: 11:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:21

درجة الحرارة الصغرى: 10:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26:29

درجة الحرارة الصغرى: 13:15

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية بدءا من الغد وحتى الأربعاء المقبل

وتنشط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 17 - 01 -2025



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر حيث تصل سرعة الرياح من 40:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من2.5:3.5 متر

حالة الطقس غدا السبت، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد



وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:



1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية



3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_ زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى



5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_ استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

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