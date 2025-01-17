الجمعة 17 يناير 2025
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حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

 


حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة  ، حيث يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى،و على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على شمال الصعيد،دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.


 
الارصاد  الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الايام المقبلة
 

حالة الطقس الاسبوع المقبل، ومن المتوقع أن  يسود معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على شمال الصعيد،دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:20:22

درجة الحرارة الصغرى:11:12

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:20

درجة الحرارة الصغرى: 11:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:21

درجة الحرارة الصغرى: 10:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26:29

درجة الحرارة الصغرى: 13:15

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة  على المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية بدءا من الغد وحتى الأربعاء المقبل

وتنشط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية

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