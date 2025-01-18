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ثقافة وفنون

"اضطراب" لسامح الطويل يصل إلى متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية (صور)

معرض اضطراب، فيتو
معرض اضطراب، فيتو

في جولة جديدة لمعرض "اضطراب" للفنان سامح الطويل بعد عرضه الناجح بمركز الجزيرة للفنون، يحط العرض رحاله بـمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ليتحاور مع جمهور عروس الثغر خلال الفترة من 18 إلى 30 يناير 2025.

ويقدم المعرض تجربة فنية بصرية تمتد عبر خمس مساحات عرض رئيسية تشمل عرضًا تركيبيًّا في ساحة المتحف، وأعمالًا نحتية ورقمية وعروض فيديو داخل المتحف، بالإضافة إلى تراكيب ولوحات وفيلم في قاعة حامد عويس، وعروض أدائية حية في قاعة السينما.

ويبدأ المعرض في السادسة مساء السبت 18 يناير بافتتاح رسمي يتضمن كلمات لرئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش، ولمدير المتحف الفنان أشرف الصويني، وكلمة الفنان، يعقبها عرض أدائي رقمي حي بعنوان “فوضى” وجولة في المعرض.

يستمر المعرض حتى الخميس، 30 يناير 2025، ويختتم بعرض أدائي حي بعنوان “الأيام الستة” الساعة 6:00 مساءً ثم ندوة نقاشية حول المعرض والمشروع الفني للفنان سامح الطويل، استنادًا إلى الدراسة التحليلية النقدية عنه بقلم الناقدة فاطمة علي والصادرة حديثًا عن دار نشر ديوان.

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