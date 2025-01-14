افتتاح معرض "باريس من قلب القاهرة" للفنان عبد الرازق عكاشة الخميس المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان عبد الرازق عكاشة "باريس من قلب القاهرة" بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك يوم الخميس الموافق 16 يناير2025 في تمام السادسة مساءً بحضور لفيف من الفنانين.

وحول معرضه قال الفنان عبد الرازق عكاشة، يعد عرضًا بانوراميا على أحداث عالمية ومشاهد من العالم بزوايا ورؤى مختلفة عن الشكل الأكاديمي لكن من خلال رؤى فلسفية وفكرية اعتمد عليها في دمج التعاليم الأكاديمية في أوروبا كتقنيات وبين تصوير وتصور البيئة الأساسية والإنسانية التي نشأت فيها.

الفنان عبد الرازق عكاشة

عبد الرازق عكاشة تشكيلي مصري مقيم في فرنسا، أقام وشارك في العديد من المعارض ونال من خلالها 23 جائزة دولية وترأس وشارك في لجان تحكيم دولية بين اليونسكو واليابان والبرازيل وأوروبا وأفريقيا ودول شرق أسيا، أصدر له وحوله عدة كتب بين النقد والسيرة الذاتية والرواية وأخيرًا بعد أن قضى أكثر من 16عاما عضوا ونائبا ورئيس لجان تحكيم صالون الخريف الفرنسي كأول عضو من خارج فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يدخل مجلس إدارة صالون الخريف منذ 2008، ومؤخرًا أسس متحف دارنا بالقاهرة.

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