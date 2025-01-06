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رياضة

أسامة نبيه: أطمح لخوض منتخب الشباب 8 وديات قبل أمم إفريقيا

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب 2005، فيتو

منتخب الشباب، قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، إنه يطمح في أن يخوض فريقه 8 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة إعداد الفراعنة الصغار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في المغرب 

وأكد نبيه في تصريحات خاصة لفيتو، أنه عقد جلسة مع جهازه المعاون فور إعلان تكليفه رسميا بقيادة منتخب الشباب من أجل مناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق منتصف يناير الجاري

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

خوض مباريات ودية بمعسكر يناير

وأشار نبيه إلى أنه سيكون من الصعب خوض منتخب الشباب مباريات ودية دولية خلال معسكر يناير الجاري بسبب ضيق الوقت، لذلك سيكون البديل خوض مباريات ودية محلية مع أندية الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، لن تقل عن مباراتين 

وتابع أسامة نبيه، أنه ينوي خوض مباريات ودية مع المنتخبات الإفريقية التي تأهلت لبطولة أمم إفريقيا للشباب بدءا من معسكر فبراير المقبل مباراتين، ومثلهما في مارس ثم مباراتين في المعسكر الأخير قبل البطولة في شهر أبريل المقبل 

كوت ديفوار تستضيف أمم إفريقيا للشباب

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” دولة كوت ديفوار لتستضيف رسميا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في نسختها القادمة 2025.

موعد بطولة أمم إفريقيا للشباب

وحدد كاف يوم 26 أبريل 2025 موعدا لمباراة افتتاح البطولة على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.

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