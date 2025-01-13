الإثنين 13 يناير 2025
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وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية (صور)

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

حضر الاجتماع محمد خفاجي رئيس لجنة إدارة الامتحانات للشهادة الإعدادية، ومحمد النعناع رئيس لجنة النظام والمراقبة، ويوسف التفاهني رئيس المطبعة السرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والشئون القانونية والمتابعة.

 

التأكيد على المسؤولية الكاملة لرؤساء اللجان

شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملية الامتحانات، مؤكدًا على المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الامتحان عن سير العمل داخل لجنة الامتحان، بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى نهايته.

رؤساء لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
رؤساء لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

توجيهات هامة لرؤساء اللجان

وجه "عماره" رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار اللجان بوقت كاف قبل بدء الامتحانات، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر، والتأكد من توافر كراسات الإجابات والتجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وسلامة.

منع استخدام الهواتف المحمولة....

كما شدد "وكيل الوزارة" على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل المشاركين أو الطلاب، والتأكيد على غلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميًا.

التواصل الفوري مع غرف العمليات

ووجه "وكيل الوزارة" بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية، لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة، وتحقيق الانضباط الكامل، بدءًا من البوابة الخارجية للجنة، مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا، والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان سرعة التعامل مع أية مشكلة قد تواجه العملية الامتحانية مع ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب وفق تعليمات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وفي ختام الاجتماع، أكد "وكيل الوزارة" أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بانتظام ونزاهة، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في ظروف مثالية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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