الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

عبد القادر وتاو يقودان تشكيل قطر القطري أمام النصر

نادي قطر القطري،
نادي قطر القطري، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق  قطر القطري عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر في المباراة المقرر أن تقام بينهم اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ضمن منافسات بطولة  السوبر القطري الإماراتي. 

ويتواجد في التشكيل الأساسي لفريق قطر القطري بيرسي تاو المنضم حديثا لصفوف الفريق من النادي الأهلي وأحمد عبد القادر المعار من المارد الأحمر. 

تشكيل قطر القطري أمام النصر 

وسيجمع كأس السوبر  بين نادي قطر وصيف بطولة كأس الأمير للموسم الماضي 2023- 2024، ونادي النصر وصيف كأس رئيس دولة الإمارات، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الجمعة،على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي.

 

وتأتي هذه المواجهة ضمن النسخة الثانية من بطولة السوبر القطري الإماراتي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق اللقب في لقاء مرتقب استعد له الطرفان بقوة عبر المباريات الأخيرة التي خاضها كلا الفريقين.

 

وكان قطر القطري، قد كثّف استعداداته عقب خسارته الأخيرة في دوري أريدُ أمام الدحيل بنتيجة 4-1 في الأسبوع الثاني عشر، وسيسعى المدرب يوسف سفري إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في تلك المباراة لضمان تقديم أداء قوي في مواجهة النصر، خاصة وأن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

 

يعتمد القطراوي على مجموعة من لاعبيه البارزين، بما في ذلك الوافد الجديد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، القادم من الأهلي المصري، والمهاجم علي عوض، العائد من الإصابة، وبدر بانون، وسيباستيان سوريا، وأحمد عبدالقادر.

 

من جانبه، يسعى فريق النصر الإماراتي بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وسيعمل شرودر على تجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا لدخول اللقاء بقوة وضمان التفوق على منافسه نادي قطر.

 

يُذكر أن النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي، تقام بمشاركة 8 أندية، 4 فرق قطرية، 4 فرق إماراتية، تتنافس فيما بينها على 4 بطولات، درع التحدي، درع السوبر، كأس التحدي، كأس السوبر.

 

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد شهدت تتويج شباب الأهلي الإماراتي بدرع السوبر بعد تغلبه على الدحيل بنتيجة (2-1)، بينما فاز العربي بكأس السوبر بعد تفوقه على الشارقة الإماراتي بهدف نظيف.

 

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