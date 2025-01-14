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رياضة

بيرسي تاو يوجه رسالة للأهلي وجماهيره بعد الرحيل إلى الدوري القطري

بيرسي تاو لاعب الأهلي
بيرسي تاو لاعب الأهلي

الدوري المصري ، أصدر الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى صفوف قطر القطري بيان شكر إلى جماهير النادي والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة بعد رحيله رسميا معربا عن سعادته بالفترة التي تواجد فيها داخل نادي القرن. 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، استعداداته اليوم لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويلتقي  النادي الأهلي الجونة غدا الأربعاء  بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان. 

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