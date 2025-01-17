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محمد شريف يقود الخليج للفوز على العروبة بثلاثية في الدوري السعودي (صور)

محمد شريف يقود الخليج
محمد شريف يقود الخليج للفوز علي العروبة بثلاثية، فيتو

فاز فريق الخليج، المحترف في صفوفه المصري محمد شريف، على نظيره فريق العروبة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي

وتقدم الخليج بالهدف الأول عن طريق عبد الله السالم في الدقيقة 22، بينما أضاف مارتينيز الهدف الثاني بالدقيقة 32. 

وأضاف محمد شريف الهدف الثالث لفريق الخليج في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع، بعدما حل بديلا بالدقيقة 75. 

التشكيل الرسمي لفريق الخليج ضد العروبة

ترتيب العروبة والخليج قبل المباراة في دوري روشن السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الخليج المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، وتعادلين، و6 هزائم، بينما يتواجد فريق العروبة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، حققها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، و10 هزائم.

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الخليج محمد شريف دوري روشن السعودي دوري روشن العروبة

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