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رياضة

سالم الدوسري يحقق رقما تاريخيا مع الهلال في الدوري السعودي

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

تربع سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، على عرش نجوم الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة في مواجهة الفتح، التي أقيمت مساء اليوم الخميس.

وحقق الهلال فوزا تاريخيا على الفتح، بنتيجة (9-0)، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة.

رقم سالم الدوسري التاريخي

وقدم الدوسري 3 تمريرات حاسمة سجل منها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أول الأهداف بالدقيقة 20، بالإضافة لهدفين من توقيع البرازيلي ماركوس ليوناردو بالدقيقتين 54 و65.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن سالم الدوسري بات أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة مع فريق واحد (الهلال) في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت أن النجم السعودي المخضرم قدم 51 تمريرة حاسمة في 258 مباراة خاضها بقميص الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري (33 عاما) رفع رصيده إلى 9 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها مع الهلال هذا الموسم.

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