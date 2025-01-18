جهود حماية المستهلك في ضبط الأسواق قبل شهر رمضان.. مركز استقبال البلاغات يتلقى 11298 شكوى عن التلاعب بالأسعار.. تنفيذ 389 حملة رقابية.. ومنع أية ممارسة احتكارية للسلع

استعرض جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع خاصة قبل شهر رمضان، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري في الفترة من 1-15 يناير، والتي جاءت كالاتي:

أولًا، الجولات الميدانية لرئيس الجهاز

وبحسب الجهاز فأنه في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، ومتابعة قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وعقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري " محافظ الفيوم، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع "مجلس ادارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وقام رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الفيوم بجولة ميدانية مفاجئة علي الأسواق ، وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما السبع سلع الإستراتيجية، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار بيض المائدة الذي يتراوح سعر من 160 جنيها للطبق الواحد، فضلا عن رصد العديد من الانخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.

مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز

تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 11298 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من يناير الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقًا لطبيعة كل شكوى.

كما تلقي في ذات الفترة عدد 76 بلاغا وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وعلي الفور تمت إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكين بما تم من إجراءات.

الرقابة وضبط الأسواق

وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من يناير الجاري عن تنفيذ عدد 389 حملة رقابية،والمرور علي عدد 5016 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1328 محضرا، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخرى.

كما قام جهاز حماية المستهلك بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من 35.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها "للقلي" وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

يأتي ذلك على خلفية ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بالمخالفة لقواعد الصحة والسلامة والذي لاقى تفاعل كبير من المواطنين بشأن هذه الواقعة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض).

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