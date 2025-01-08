تعرف على الإجراءات الـ 6 لحماية العميل عند تقسيط المنتج بقانون حماية المستهلك

ألزم قانون حماية المستهلك بوضع بيانات المنتج، وأتاح للمستهلكين ضرورة التأكد من وجود عدة بيانات لاسيما عند شرائهم بالتقسيط.

إلزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة

ونصت المادة 30 على أنه: يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1 - السعر الإجمالى للبيع.

2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3 - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4 - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.



للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها

وللمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.



حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت

وفى حال التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت، وطبقا لقانون حماية المستهلك تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.

كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة، وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة، وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج.

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