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اقتصاد

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14/1/2025

أسعار اللحوم اليوم،
أسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظًا؛ إذ ارتفع سعر اللحوم لجميع الأنواع ماعدا الكندوز متوسط العمر الذي شهدت أسعاره تراجعًا، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

 

سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420.2 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

ارتفاع أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

 بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392.8 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

ارتفاع أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 14.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 412.9 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

 ارتفاع سعر كيلو اللحمة“البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 15.5 جنيها في الكيلو، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 390.5 جنيه.
  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.
سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

ارتفاع سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 358.3 جنيه، بارتفاع 10.5 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391.2 جنيه في الأسواق، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 2.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 392.9 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 340 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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