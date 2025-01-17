لحظة تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بمسقط رأسهم بالغربية بعد مصرعهم في السعودية

شيعت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية، ظهر اليوم، جثامين الشابين أحمد حمدي عبد الحكيم وعبد الفتاح السيد عطا، اللذين لقيا مصرعهما أثناء عملهما في المملكة العربية السعودية، في جنازة شعبية مهيبة شارك فيها الآلاف من أهالي القرية، وأقاربهم، وزملائهم، وجيرانهم.

صلاة الجنازة

أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحفني وسط أجواء من الحزن والألم على رحيل الشابين اللذين فارقا الحياة في حادث مفاجئ بمدينة جدة.

نقل الجثامين إلى مقابر العائلة

بعد أداء الصلاة، تم نقل الجثامين إلى مقابر العائلة في مسقط رأسهما في قرية بشبيش، حيث دفنا في مراسم وداع مؤثرة.

الجنازة الأولى

وقد أفادت مصادر مقربة من الأسرة أن صلاة الجنازة الأولى تمت في مستشفى المحجر بجدة مساء الخميس، بعد وفاة الشابين، قبل أن يتم شحن الجثامين إلى مطار القاهرة، حيث وصلوا صباح الجمعة ليتم نقلهم إلى قريتهم. وأشار البعض إلى أن العديد من أهل القرية وأفراد المجتمع المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد دشّنوا حملات لتقديم الصدقات الجارية وختم القرآن الكريم على روحي الشهيدين، دعاءً لهما بالرحمة والمغفرة.

لحظات من الحزن العميق

وكان الحادث قد ألقى بظلاله على قرية بشبيش، حيث عاش الأهالي لحظات من الحزن العميق على فراق الشابين، اللذين كانا قد سافرا للعمل في السعودية لتأمين لقمة العيش، ليكونا ضحيتين للوضع الاقتصادي الصعب.

الدعوات الطيبة

تواصل الدعوات الطيبة من أهل القرية والمصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهما الله فسيح جناته مع الصالحين.

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