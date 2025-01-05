ساخرون، حكاوي زمان.. إحسان عبد القدوس يضع 30 جنيهًا ميزانية شهرية للأسرة شاملة الفسح والمكياج والكيف!

في مجلة صباح الخير عام 1959 كتب الأديب إحسان عبد القدوس مقالًا عن الأزمة المالية وعلاقتها بالحب والزواج قال فيه: أرسلت لي إحدى الفتيات خطابًا تروي فيه قصة حبها، وقالت: إن عمرها 16 سنة وعمره هو 23 سنة والأهل ترفض هذا الزواج، فطلبت منها أن تأتى لزيارتي بمكتبي ومعها حبيبها، وحضرا إليّ وتحدثنا كثيرًا وأقنعتهما بالزواج وإقناع عائلتيهما، وخرجا من عندي ليتزوجا.



وبعد أيام أرسل لى الشاب خطابًا يقول فيه: إنى لم أنم منذ تركت مكتبك، إنى أفكر فى الزواج ولم أفكر وحدى بل أشركت زملائى معى فى تفكيري، واستقر الرأي على أني لا يمكننى الزواج إلا إذا كان دخلى الثابت خمسين جنيهًا، وأنا مرتبي ثلاثين جنيهًا فقط، وقد يقبل والدي أن يعينني بعشرين جنيهًا لكني لا أعتمد على معاونته بل أريد أن أعتمد على نفسي وأن أبدأ حياتى الزوجية رجلًا مستقلًا.



وقدم لى الشاب الحسبة التي وضعها مع زملائه لفتح منزل زوجية جديد فقال: 10 جنيهات للسكن.. مع العلم من أن وظيفتى تمنعنى من السكن فى حارة أو زقاق فهناك فرض علينا بالحفاظ على مظهرنا، 2 جنيه خادمة فقد كان عند خطيبتى خادمة وأنا إذا قبلت أن تطهو زوجتى الطعام فلا أقبل أن تمسح الأرض، 1 جنيه كهرباء، 1 جنيه بواب وزبال، 3 جنيه خزين المنزل سكر وشاى وأرز وجاز.



وأضاف الشاب: 15 جنيه طعامًا لي ولزوجتى والخادمة على أساس اليوم خمسون قرشًا، 5 جنيهات سجائر فالزواج ليس سجنًا حتى يحرمنى من متعة التدخين، 3 جنيهات مصروف لزوجتى لزوم أدوات التجميل وخلافه، 4 جنيهات ملابس لى فأنا لى نوعان من الملابس كاملة للعمل وملابس عادية فظروف عملى تحتم مظهرا معينا، 6 جنيهات مصاريف الخروج والفسح وخلافه بمعدل جنيه ونصف كل أسبوع.. فالمجموع خمسون جنيهًا دون عمل أي حساب للأطفال أو تقديم هدية للأصدقاء فى مناسبة أو غيرها.



يقول إحسان عبد القدوس: أنا أرى أنه يمكن للفتى أن يعيش فى منزل زوجية مع عروسه بـ 25 جنيهًا وقد سبق أن كتبت مقالات بتوقيع زوجة أحمد ذكرت فيها تفاصيل ميزانية زوجين بالخمس والعشرين جنيهًا واقترح أن يختصر الشاب من ميزانيته البنود التالية: أن يقتصد من ميزانية الفسح جنيهين ويكفى أن يذهب للسينما مرة واحدة فى الشهر وسيجد أن السير معها على الكورنيش أمتع ألف مرة من الذهاب إلى السينما.



وأضاف: يكفي جنيهًا ونصف للسجائر ويجب ألا يسرف في شرب السجائر علشاني، أما مصاريف الملابس فتحسب بالسنة بمعدل مرتين صيفًا وشتاء وليس بالشهر وعموما يستطيع الشاب أن يعيش بجنيه واحد في اليوم بمعدل ثلاثين جنيهًا فقط في الشهر إلى أن يصبح مرتبه أربعين جنيهًا ثم خمسين جنيهًا ثم ثم وأنا فى انتظار دعوتى إلى كتب الكتاب.

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