بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضٍ استثمارية بالمدن الجديدة للتخصيص الفوري

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة للتخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان أرض بمساحة 6122 مترا بسعر 5670 جنيها للمتر، وأرض مخازن بمساحة 43257 مترا بسعر 5670 جنيها، وأرض معارض بمساحة 43257 مترا بسعر 10635 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1851 مترا بسعر 13920 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 199673 مترا بسعر 4910 جنيهات.

كما تطرح بمدينة المنيا الجديدة أرض حق انتفاع سوق تجاري بمساحة 1913 مترا، وأرض ممشى سياحي حق انتفاع بمساحة 16500 متر، وأرض حق انتفاع بمساحة 3000 متر.

وتطرح أرض طبي بمساحة 1153 مترا بسعر 8355 جنيها، أرض تجاري إداري بمساحة 1112 مترا بسعر 13680 جنيها.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض عمراني مختلط بمساحة 42565 مترا بسعر 1930 جنيها، وأرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 600 متر بسعر 10010 جنيهات، وأرض طبي بمساحة 3575 مترا بسعر 4570 جنيها.

وحددت الوزارة مدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية كالتالي:

- النسبة البنائية: لا تزيد على 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض

- الردود: 5م أمامي – 4م خلفي – 4م جانبي.

- الارتفاع: بدروم + أرضي + 3 أدوار.

- المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

وعلى مستوى أنظمة السداد يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المحافظات، و1262 بيتا نوبيا بأسوان، وذلك من خلال قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان خلال العام 2024.

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