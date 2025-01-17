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ثقافة وفنون

الأول لـ كاميرون دياز منذ 10 سنوات، نتفليكس تطرح فيلم Back in Action

Back in Action، فيتو
Back in Action، فيتو

كاميرون دياز، طرحت شبكة نتفليكس، اليوم فيلم "Back in Action"، للمشاهدة حصريا عبر منصتها الرقمية.

ويعد  Back in Action، أول فيلم للفنانة كاميرون دياز منذ 10 سنوات، من الانقطاع عن التمثيل.

فيلم "Back in Action"، من ﺇﺧﺮاﺝ: سيث جوردن، وﺗﺄﻟﻴﻒ سيث جوردن، وبريندان أوبراين، ومن بطولة جيمي فوكس، وكاميرون دياز.

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عودة كاميرون دياز للتمثيل

يذكر أنه تم الإعلان رسميا عن عودة الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز من الاعتزال، بعد ١٠ سنوات، من إعلانها عن اعتزالها التمثيل بسبب رغبتها في التفرغ لتربية أبناءها، وعدم رغبتها في تركهم لساعات طويلة بسبب ظروف تصوير الأعمال الفنية.

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