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ثقافة وفنون

تريلر فيلم كاميرون دياز Back in Action

Back in Action، فيتو
Back in Action، فيتو

كاميرون دياز، طرحت شبكة نتفليكس، التريلر الرسمي لفيلم "Back in Action"، والذي يعد أول فيلم لكاميرون دياز منذ 10 سنوات، من الانقطاع عن التمثيل.

فيلم "Back in Action"،  سيُعرض بتاريخ 17 يناير على منصة نتفليكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: سيث جوردن، وﺗﺄﻟﻴﻒ سيث جوردن، وبريندان أوبراين، ومن بطولة جيمي فوكس، وكاميرون دياز.

عودة كاميرون دياز للتمثيل

يذكر أنه تم الإعلان رسميا عن عودة الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز من الاعتزال، بعد ١٠ سنوات، من إعلانها عن اعتزالها التمثيل بسبب رغبتها في التفرغ لتربية أبناءها، وعدم رغبتها في تركهم لساعات طويلة بسبب ظروف تصوير الأعمال الفنية.

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