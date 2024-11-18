تريلر فيلم كاميرون دياز Back in Action

كاميرون دياز، طرحت شبكة نتفليكس، التريلر الرسمي لفيلم "Back in Action"، والذي يعد أول فيلم لكاميرون دياز منذ 10 سنوات، من الانقطاع عن التمثيل.

فيلم "Back in Action"، سيُعرض بتاريخ 17 يناير على منصة نتفليكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: سيث جوردن، وﺗﺄﻟﻴﻒ سيث جوردن، وبريندان أوبراين، ومن بطولة جيمي فوكس، وكاميرون دياز.

They're living their best lies. Jamie Foxx and Cameron Diaz are back in BACK in ACTION, premiering January 17. pic.twitter.com/C88Ze7RrmH — Netflix (@netflix) November 14, 2024

عودة كاميرون دياز للتمثيل

يذكر أنه تم الإعلان رسميا عن عودة الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز من الاعتزال، بعد ١٠ سنوات، من إعلانها عن اعتزالها التمثيل بسبب رغبتها في التفرغ لتربية أبناءها، وعدم رغبتها في تركهم لساعات طويلة بسبب ظروف تصوير الأعمال الفنية.