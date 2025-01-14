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ثقافة وفنون

رسميًّا، اختيار كاري أندروود للغناء في حفل تنصيب ترامب، والفنانة تعلق

كاري أندروود، فيتو
كاري أندروود، فيتو

أعلن رسميا، أن  المغنية الشهيرة كاري أندروود، ستغني خلال تنصيب الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب.

كاري أندروود تغني في حفل تنصيب رئيس أمريكا

وذكرت المواقع الصحفية، أن كاري أندروود، ستغني أغنية "أمريكا الجميلة"، خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب.

وستقام احتفالات التنصيب في واشنطن العاصمة، في 20 يناير الجاري، وهو التاريخ الذي يتزامن بالصدفة مع عطلة يوم مارتن لوثر كينج جونيور.

وبعدما تحفّظت على آرائها السياسية سنوات، قالت الحائزة على جائزة "أمريكان أيدول" في بيان لمجلة "بيبول": "أحبّ بلدنا، ويشرّفني أن يُطلب مني الغناء في حفل التنصيب وأن أكون جزءًا صغيرًا من هذا الحدث التاريخي. أشعر بالتواضع لتلبية هذا النداء في وقت يجب أن نجتمع فيه جميعًا بروح الوحدة والتطلّع إلى المستقبل".

وفي مقابلة سابقة أجرتها معها صحيفة "ذا جارديان" عام 2019، قالت أندروود إنها تشعر بأن "المزيد من الناس يحاولون تحديد مكاني السياسي".

وأضافت في ذلك الوقت: "أحاول أن أبقى بعيدة عن السياسة إن أمكن، على الأقلّ في العلن، لأنه لا أحد يربح. هذا جنون. يحاول الجميع تلخيص كلّ شيء ووضع قوس على كل شيء، وكأنه أبيض وأسود. والأمر ليس كذلك".

ويعتقد البعض أن أغنيتها "الرصاصة" لعام 2018 كانت بمثابة تصريح سياسي: "يمكنك إلقاء اللوم على الكراهية أو إلقاء اللوم على الأسلحة، لكن ليس من المفترض أن تدفن الأمهات أبناءهن". وفق ما تقول في المقطع الأول من الأغنية: "تركت ثقبًا في قلبها ولم ينتهِ الأمر بعد، الرصاصة لا تزال مستمرّة".

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